Доработка турсайта.

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок200 просмотров
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Требуется доработка сайта на джумла ,внесение изменений в данные, добавление информации,установка на сайт 1-2 поисковиков. Т.З предоставлю.

10 лет назад
dima-real
Дмитрий 
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
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