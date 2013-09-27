Доработка турсайта.

Добрый день. Для нашего сайта требуется собрать картинки с сайта производителя мебели. Подробности, что нужно собрать тут https://www.dropbox.com/s/s3d19z7l8j7w7tr/camelgroup.mp4 Выбранному исполнителю подробное видео и дополнительные материалы. Картинки нужно вытянуть с флеш сайта. В видео детально описывается как это ...