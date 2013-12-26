Задача для контент-менеджера

Есть шаблон сайта (http://www.templatemonster.com/ru/demo/45592.html), необходимо наполнить его информацией (предоставлю). Установка на хостинг, настройка системы, кеширование, добавление меню, и 7–10 страниц текста, изминение картинок слайдера настройка почтовых увидомлений, установка кнопки заказа обратного звонка Drupal
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек для скачивания картинок (см. инструкцию в приложение) с сайта www.nashaigrushka.ru
Срок - 10 дней.
Просьба указывать стоимость за одну картинку.
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