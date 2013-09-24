Размещение объявлений на досках Avito и прочие

$50
Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки202 просмотра
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Разместить 17 различных товаров (ссылки с описанием, стоимостью и контактами прилагаются) на досках объявлений. Доски можно взять лишь основные (Avito, TUI, IRR и пр. можно не более 10, на Ваше усмотрение). Самое главное это постоянное обновление объявлений каждый день, чтобы они не опускались вниз. Предлагайте варианты и условия.

10 лет назад
laa2412
Антон 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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