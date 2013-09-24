Наполнение сайта

Нужен человек контент менеджер. Необходимо заполнять сайт товарами. Тематика Строительные инструменты.

Кого интересуют объемы, свыше 1000 товаров, но сразу говорю сразу забегать не стоит, будем работать по частям, например по 50 товаров. сделали оплата.

Лично сам заполнял, знаю как и сколько это занимает. у меня 6 минут. у кого -то может 10.

При заполнении необходимо знать не много:

что такое инструмент (минимум)

Что такое фотошоп (и уметь пользоваться им)

Понимать не много что такое синонимы и что значит менять текст местами

Внмнимательность

Умение находить нужную информацию, иногда бывает, что какой-то информации нет, надо беудет найти на разных сайтах информацию и сделать по ней 1 текст (такое редко бывает очень но предупреждаю заранее)

Суть задания.

Я даю список товаров которые нао заполнить, даю сайты откуда брать информацию, по нужному шаблону текст добавляем ко мне на сайт.

Как заполнять сайт в приложении.

Цена 5-7 рублей, кол-во заполнения любое. хоть 5 хоть 1005 в день