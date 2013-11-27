Нужно собрать картинки с сайта.

$50
Наполнение сайтовЗавершен16 заявок306 просмотров
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Добрый день.

Для нашего сайта требуется собрать картинки с сайта производителя мебели.

Подробности, что нужно собрать тут https://www.dropbox.com/s/s3d19z7l8j7w7tr/camelgroup.mp4

Выбранному исполнителю подробное видео и дополнительные материалы. Картинки нужно вытянуть с флеш сайта. В видео детально описывается как это сделать легко и просто.

10 лет назад
mainframe_lab
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
tanelinka
Татьяна 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$40
1 день
Спасибо. Все сделано качественно и быстро.
Грамотный и адекватный заказчик. Очень приятный в общении. Рекомендую к сотрудничеству.
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