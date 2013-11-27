Нужно собрать картинки с сайта.

Требуется размещение любых комментариев на тематику деревьев бонсай с активной ссылкой на десяти украинских форумах и комментариев без активной ссылки на двадцати украинских форумах c указанием домена сайта. При этом title страницы с размещенным комментарием ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Для нашего сайта требуется собрать картинки с сайта производителя мебели.
Подробности, что нужно собрать тут https://www.dropbox.com/s/s3d19z7l8j7w7tr/camelgroup.mp4
Выбранному исполнителю подробное видео и дополнительные материалы. Картинки нужно вытянуть с флеш сайта. В видео детально описывается как это сделать легко и просто.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Предлагается работа на постоянной основе. Поддержка сайта на друпале. Обновление цмс. Контент-менеджмент. Поддержка и продвижение сайта, СЕО и контекстная реклама.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Около 600 позиций. Срок 2 недели. Добавление позиций (товаров) по шаблону, с описанием и характеристиками. Описание готово, просто перенести.Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужно вбить разделы в пустой сайт. Данные брать с сайта http://www.moscowroma.ru/ Просто копипаст.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Задача: Разместить по 10 объявлений компании «Экологические услуги» (www.ecolusspb.ru) на 15 рекламных площадках (150 объявлений). Рекламные площадки: 1. Из рук в руки 2. Северная столица 3. дорус.ру 4. бест.ру 5. dmir.ru 6. slanet 7. zxcc 8. 1000dosok.ru 9. gde.ru 10. Экстара 11. flagma.ru 12. sindom.ru 13. Новосёл.ру 14. Доски.Ру 15. ...Завершен10 лет назад
Требуются контенты по заполнению карточки таких типов товаров: Аудио-Видео, Hi-Fi, Hi-End.(описание + хар-ки + фото в разных ракурсах) Ежедневные задачи. Наличие Skype. Все что необходимо делать — научим, покажем, главное желание работать и работать качественно. Только ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо доделать сайт http://toursforfriends.ru/ Перевести все на русский, заполнить страницы, дизайн немного поправить. Пишите сроки и стоимостьНаполнение сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется человек для скачивания картинок (см. инструкцию в приложение) с сайта www.nashaigrushka.ru Срок - 10 дней. Просьба указывать стоимость за одну картинку.Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо постить сайт более чем на 200 рекламных площадка и форумах по тематике. Опыт необязателен. В течение 2ух недель.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен человек контент менеджер. Необходимо заполнять сайт товарами. Тематика Строительные инструменты. Кого интересуют объемы, свыше 1000 товаров, но сразу говорю сразу забегать не стоит, будем работать по частям, например по 50 товаров. сделали оплата. Лично ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад