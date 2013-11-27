Нужно собрать картинки с сайта.

Добрый день.

Для нашего сайта требуется собрать картинки с сайта производителя мебели.

Подробности, что нужно собрать тут https://www.dropbox.com/s/s3d19z7l8j7w7tr/camelgroup.mp4

Выбранному исполнителю подробное видео и дополнительные материалы. Картинки нужно вытянуть с флеш сайта. В видео детально описывается как это сделать легко и просто.