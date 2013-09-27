Вбить разделы в сайт

Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок247 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужно вбить разделы в пустой сайт. Данные брать с сайта http://www.moscowroma.ru/

Просто копипаст.

10 лет назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 дней назад
  • Похожие заказы

  • Размещение комментариев на заданную тематику

    Требуется размещение любых комментариев на тематику деревьев бонсай с активной ссылкой на десяти украинских форумах и комментариев без активной ссылки на двадцати украинских форумах c указанием домена сайта. При этом title страницы с размещенным комментарием ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер.

    $500

    Предлагается работа на постоянной основе. Поддержка сайта на друпале. Обновление цмс. Контент-менеджмент. Поддержка и продвижение сайта, СЕО и контекстная реклама.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разместить объявления на рекламных площадках

    $15

    Задача: Разместить по 10 объявлений компании «Экологические услуги» (www.ecolusspb.ru) на 15 рекламных площадках (150 объявлений). Рекламные площадки: 1. Из рук в руки 2. Северная столица 3. дорус.ру 4. бест.ру 5. dmir.ru 6. slanet 7. zxcc 8. 1000dosok.ru 9. gde.ru 10. Экстара 11. flagma.ru 12. sindom.ru 13. Новосёл.ру 14. Доски.Ру 15. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    Требуются контенты по заполнению карточки таких типов товаров: Аудио-Видео, Hi-Fi, Hi-End.(описание + хар-ки + фото в разных ракурсах) Ежедневные задачи. Наличие Skype. Все что необходимо делать — научим, покажем, главное желание работать и работать качественно. Только ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доделать сайт

    Необходимо доделать сайт http://toursforfriends.ru/ Перевести все на русский, заполнить страницы, дизайн немного поправить. Пишите сроки и стоимость

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта

    Нужен человек контент менеджер. Необходимо заполнять сайт товарами. Тематика Строительные инструменты. Кого интересуют объемы, свыше 1000 товаров, но сразу говорю сразу забегать не стоит, будем работать по частям, например по 50 товаров. сделали оплата. Лично ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение объявлений на досках Avito и прочие

    $50

    Разместить 17 различных товаров (ссылки с описанием, стоимостью и контактами прилагаются) на досках объявлений. Доски можно взять лишь основные (Avito, TUI, IRR и пр. можно не более 10, на Ваше усмотрение). Самое главное это постоянное ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Публикация материала на сайт

    $100

    Требуется публикация материала на сайт игровой тематики (серия игр GTA) Исходные материалы предоставляются Ваша цель - разместить краткие материалы на основе представленного материала, разрешается заимствование (не более 30%) Требования: 1. Вам должы быть знакомы все последние игры серии, иначе ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад