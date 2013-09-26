Контент-менеджер

Требуются контенты по заполнению карточки таких типов товаров: Аудио-Видео, Hi-Fi, Hi-End.(описание + хар-ки + фото в разных ракурсах)

Ежедневные задачи. Наличие Skype. Все что необходимо делать — научим, покажем, главное желание работать и работать качественно. Только опытный контентщик. Работа постоянная. Возможны доп. работы по сайту.

Цена за карточку товара: от 0,20 до 0,50$. Доп. работы — договорная. Оплата раз в месяц по итогам работ, на карту приват банка.