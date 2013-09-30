Разместить объявления на рекламных площадках

$15
Наполнение сайтовЗавершен5 заявок221 просмотр
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Задача: Разместить по 10 объявлений компании «Экологические услуги» (www.ecolusspb.ru) на 15 рекламных площадках (150 объявлений).

Рекламные площадки:

1. Из рук в руки

2. Северная столица

3. дорус.ру

4. бест.ру

5. dmir.ru

6. slanet

7. zxcc

8. 1000dosok.ru

9. gde.ru

10. Экстара

11. flagma.ru

12. sindom.ru

13. Новосёл.ру

14. Доски.Ру

15. 2s2b.ru

Тексты объявлений находятся в файле «10 объявлений».

К каждой услуге (объявлению) добавить соответствующую картинку. См. папку «Картинки для 10 объявлений»

Доступы в личные кабинеты Исполнитель получает после утверждения за ним задания.

Срок исполнения: 2 дня с момента начала работы.

Оплата: 500 рублей за проект. Оплата только через Яндекс.Кошелек

Оплата осуществляется после проверки наличия объявлений Заказчиком на 15 рекламных площадках.

10 лет назад
kvant04
Олег 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vinser85
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$15
2 дня
Сдержал обещание - работу выполнил на выходных. Работу и отчет сделал четко и качественно. Рекомендую. Спасибо!
Грамотный заказчик и вежливый человек. Четкое задание и быстрая оплата. Спасибо.
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