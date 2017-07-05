Главный редактор (StartUp -платформа Content Guru)

Нужен аккаунт с рейтингом чтобы разместить отзыв на flamp. Отзыв реальный, взят нашим журналистом у клиента по телефону.
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ЗадачаStartUp проект - Платформа Content Guru - http://content.guru.Задача: сформировать команду состоящую из freelance - авторов, копирайтеров, блогеров ---> для наполнения самой платформы авторским материалом, для ведения блога платформы, для ведения и наполнения пабликов.Направление: продающие тексты + маркетинг Все задачи выполняются с использованием самой платформы http://content.guruДоступ/ приглашение - персонализирован.Дополнительная информация: Описание платформы + ЦА + ...+ предоставляется дополнительно.Обязательные требованияОбязателен опыт написания продающих текстовОбязателен опыт формирования/ построения/ курирования/ контроля команды
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