Контет менеджер и помощник

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок27 просмотров

Ищу человека на постоянку :

  1. Контент менеджер с хорошими знаниями вордпрес.

  2. Обработка и подборка фотографий, наполнение галлерей

  3. Подбор запросов

  4. Публикация статей и новостей на сайтах(используя chatgpt). Сайтов много и на разных cms.

  5. Поиск нужной информации в интернет на разных языках для моих личных целей

  6. Регистрация аккаунтов в разных сервисах

  7. Ведение гугл карточек для организаций

WordPressНаполнение сайтовОбработка фотографийОптимизация контентаРазмещение статей
месяц назад
pavel-x8
Павел 
40 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
33 года
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