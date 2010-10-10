Найти и вставить информацию о бассейнах

В Омске есть несколько мест, где можно поплавать. Необходимо собрать информацию по сети Интернет или со справочника ДубльГис. И опубликовать на блоге, платформа Wordpress.

Оплата по факту выполнения. По сумме оплаты выслушаю Ваши предложения.