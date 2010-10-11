Текст главной страницы сайта

$10
Наполнение сайтовЗавершен6 заявок270 просмотров
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Нужен текст для главной страницы сайта http://knigiisoft.ru/

Приблизительный объем 3000-4000 знаков

Текст разделен на абзацы с названиями:

Книги

Софт

Видео

Аудио

13 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
solla
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$10
2 дня
Отличный грамотный текст. Спасибо.
Прекрасный Заказчик! Четкое ТЗ и мгновенная оплата. Буду рада продолжению сотрудничества)
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