Текст главной страницы сайта

Нужно найти каталоги компаний (фирм), что бы в дальнейшем использовать их в качестве примера для разработки собственного каталога. Желательно (но НЕ обязательно! главное, что бы это были структурированные каталоги компаний), что бы эти каталоги имели след.функционал: 1. Многоуровневость ...
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Нужен текст для главной страницы сайта http://knigiisoft.ru/
Приблизительный объем 3000-4000 знаков
Текст разделен на абзацы с названиями:
Книги
Софт
Видео
Аудио
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