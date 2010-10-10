Наполнение

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки316 просмотров
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Есть:

Форум автоклуба

Что нужно:

Собрать в сети максимум информации об определенной автомобильной марке и ее моделях.

Создать структурный каталог с информацией по моделям.

Собрать литературу в сети, обзоры, тесты в единый каталог.

Создать на основе информации из форума и других сайтов сети раздел FAQ по моделям автомобиля и раздел совими руками.

Работа кропотливая и длительная. Посему возможен вариант оплаты помесячно фиксированной суммой.

Работать придется в vBulletin CMS.

13 лет назад
Peaceamker
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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