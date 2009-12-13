Наполнение сайта

Нужно взять из потолка данные (ФИО, адрес, e-mail) и с помощью MS Exel, или Open Office Calc сформировать текстовый файл в формате *.csv в соответствии с требованиями. Срок выполнения - сутки. Предпочтение будет отдано исполнителю, который предложит ...
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Необходимо создать каталог документов на тему охраны труда. Поиск и скачивание документов необходимо производить из интеренета.
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