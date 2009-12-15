Перенос фотогалерей с одного сайта на другой

Всем привет!

Есть сайт на каком-то непонятном самописном движке и есть его новый аналог на wordpress с установленной NextGEN Gallery.

Нужно со старого сайта перенести все фотогалереи на новый. Их (фотгларей) 12 штук.

P.S. - NextGEN Gallery на вордпресс позволяет использовать загрузку всех галерей через фтп. Фтп дам.

Старый сайт: www.happychance.ru Фотогалереи в разделах: свадебные платья, вечерние аксессуары, аксессуары, свадебные мелочи.