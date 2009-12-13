Расставить цены

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Нужно расставить в интернет магазине цены, всего 377 позиций, но так как цены нужно будет ставить практически "от балды" (объясню тому кто возьмется) плачу 40рублей рублями вебмани. Сделать нужно сейчас.

14 лет назад
Praslova
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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