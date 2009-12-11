Приватный для Zhuravel' Mary (Lacky_)

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Тексты для сайта

14 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
Lacky_
Мария 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$50
10 дней
Не люблю писать негативные отзывы, но мне не хочется, чтобы фрилансеры совершили ту же ошибку, что и я при сотрудничестве с этим заказчиком. Неоднократно сотрудничала с Андреем, поэтому в этот раз работала с ним без предоплаты. Задание в полном объёме было выполнено в оговоренные сроки, работа заказчику понравилась, но, к сожалению, ОПЛАТА ДО СИХ ПОР НЕ ПРОИЗВЕДЕНА. Сначала заказчик "кормил завтраками", затем начал скрываться в аське, перестал отвечать на сообщения, но при этом периодически появляется на Веблансере. Работа сделана, заказчику всё понравилось, но ничего НЕ ОПЛАЧЕНО. НЕ РЕКОМЕНДУЮ работать с этим заказчиком без предоплаты! P.S.: Андрей, я была о Вас лучшего мнения.
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