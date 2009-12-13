Повысить посещаемость на форуме

Требуется ежедневное наполнение adult сайта cms dle 5 статей в день оплата 0.25$ за статью отвечать только тем, кто знаком с dle, знает как сделать скрин и новость, и без проблем будет размещать новости ЕЖЕДНЕВНО источник новостей даю
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Icq 766-00000
Приветствую . Интересует за умеренную плату рост постов на моем форуме . Нужен человек,который в оговоренное с ним время(неделя,месяц) и сумму мог постить на моем форуме,создав виртуальную посещаемость форума
нужен человек,который понимает эту тему и писал осмысленные посты в свое удовольствие в том числе
тема про игровые приставки xbox ps3 psp wii
плата за каждые 100 осмысленных постов -можно создавать несколько аккаунтов
+ интересует постинг на форумах-конкурентах
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