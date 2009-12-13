Повысить посещаемость на форуме

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Icq 766-00000

Приветствую . Интересует за умеренную плату рост постов на моем форуме . Нужен человек,который в оговоренное с ним время(неделя,месяц) и сумму мог постить на моем форуме,создав виртуальную посещаемость форума

нужен человек,который понимает эту тему и писал осмысленные посты в свое удовольствие в том числе

тема про игровые приставки xbox ps3 psp wii

плата за каждые 100 осмысленных постов -можно создавать несколько аккаунтов

+ интересует постинг на форумах-конкурентах

14 лет назад
IllusionMGS
Дмитрий 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
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Ioda
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