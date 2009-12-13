Требуется ежедневное наполнение adult сайта

Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок355 просмотров
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Требуется ежедневное наполнение adult сайта

cms dle

5 статей в день

оплата 0.25$ за статью

отвечать только тем, кто знаком с dle, знает как сделать скрин и новость, и без проблем будет размещать новости ЕЖЕДНЕВНО

источник новостей даю

14 лет назад
cully2009
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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