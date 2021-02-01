Наполнение сайта товарами

Описанный объем работ- максимум по статье, но таких статей не много, где все одновременно. - проверка размера фото "изображение записи" - размер 1000х666 пикс. и замена при необходимости - удаление мелких фото из статьи (кроме пошаговых мастер ...
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Создание карточек товара для Озон. Необходимо заполнить загрузочный файл-шаблон с сайта-донора и скачать фото к товарам. По необходимости, доработать фото и найти недостающую инфо в сети. Стоимость указана за 100 товаров.
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