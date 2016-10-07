Наполнить магазин товарами.

Требуется быстрое и качественное наполнение интернет-магазина. Основной товар-мебель. Предоставлю фото и сайты поставщиков. Возможно длительное сотрудничество. Подробности обсудим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Нужно наполнить сайт товарами в количестве 250 штук с поиском описания и картинок. Жду от Вас предложения по срокам и цене.
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