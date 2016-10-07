Наполнить магазин товарами.

Великолепный Заказчик и отличный человек - один из самых лучших, которые мне встречались на данном рерурсе. Работали продолжительное время - абсолютно никаких проблем по вопросам оплаты, коммуникации (почти всегда на связи для решения проблемных вопросов) или "нарезке" новых задач. Всё идеально от "А" до "Я" - без лукавства, неадекватности и прочих заморочек! Обязательно рекомендую как весьма Надежного Заказчика, с которым можно идти "хоть в огонь, хоть в воду"!