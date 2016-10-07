Наполнить магазин товарами.

Наполнение сайтовЗавершен1 заявка143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Нужно наполнить сайт товарами в количестве 250 штук с поиском описания и картинок. Жду от Вас предложения по срокам и цене.

7 лет назад
Ruthle
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Atanasius
Алексей 
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$200
3 дня
Выполненной работой остался очень доволен. Алексей профессионал своего дела. Задание выполнил качественно и в оговоренный срок. Работать с ним легко и комфортно. Рекомендую.
Великолепный Заказчик и отличный человек - один из самых лучших, которые мне встречались на данном рерурсе. Работали продолжительное время - абсолютно никаких проблем по вопросам оплаты, коммуникации (почти всегда на связи для решения проблемных вопросов) или "нарезке" новых задач. Всё идеально от "А" до "Я" - без лукавства, неадекватности и прочих заморочек! Обязательно рекомендую как весьма Надежного Заказчика, с которым можно идти "хоть в огонь, хоть в воду"!