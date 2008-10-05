Требуется наполнение раздела кулинарного сайта кто имеет оригинальные материалы типа рецепты итд welcom!
Новости для тематических сайтов
Необходимо написать по 100 новостей для сайтов следующих тематик:
недвижимость, финансы, медицина, спорт, строительство, экономика, банки, безопасность, компьютеры, интернет, кино, мебель, наука и техника, обучение, софт, связь, реклама, дом и семья, туризм и путешествия, автомобили
Просто берете одну или несколько тематик понравившихся и по ним в гугле новостях или в яндекс новостях ищите новости и рерайтите нормальненько. Новости будут проверяться на антиплагиат!!!
Длина одной новости от 500 до 1000 символов. Новость состоит из заголовка и самого текста новости
Цена одной новости $0.5 (оплата сразу за 100 новостей одной тематики, а не по 5-10-15 штук :)
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Заявки фрилансеров
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