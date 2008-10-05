Новости для тематических сайтов

Необходимо написать по 100 новостей для сайтов следующих тематик:

недвижимость, финансы, медицина, спорт, строительство, экономика, банки, безопасность, компьютеры, интернет, кино, мебель, наука и техника, обучение, софт, связь, реклама, дом и семья, туризм и путешествия, автомобили

Просто берете одну или несколько тематик понравившихся и по ним в гугле новостях или в яндекс новостях ищите новости и рерайтите нормальненько. Новости будут проверяться на антиплагиат!!!

Длина одной новости от 500 до 1000 символов. Новость состоит из заголовка и самого текста новости

Цена одной новости $0.5 (оплата сразу за 100 новостей одной тематики, а не по 5-10-15 штук :)