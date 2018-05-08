Нужно перенести товар с одного сайта на другой

Необходимо сделать 7 публикаций, каждая публикация будет содержать 7 картинок и 7 заголовоков, материал предоставляем. Картинки предоставляем Будем сотрудничать с самой минимальной ценой, работы очень много, и она легкая =)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, требуется перенести товар (картинки, описание, характеристики) с сайтов источников, на другой сайт. Работа на wordpress, оплата 5 руб/товар. Подробности и нюансы опишу в переписке.
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