Нужно перенести товар с одного сайта на другой

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Здравствуйте, требуется перенести товар (картинки, описание, характеристики) с сайтов источников, на другой сайт. Работа на wordpress, оплата 5 руб/товар. Подробности и нюансы опишу в переписке.

6 лет назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад