Заполненние каталога интернет-магазин Битрикс

Наполнение сайтовЗавершен14 заявок262 просмотра
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Заполненние каталога интернет-магазин Битрикс + другие работы по сайту

6 лет назад
poiuy91138
Павел 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
geomoney
Валодя 
34 годаГрузия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$20
2 дня
Володя делал добавления номенклатуры в админке Битрикс. Очень быстро и оперативно. Все делает верно, без замечаний. Всегда на связи и письменной и голосовой. Это очень помогает. Благодарим за хорошую работу! И рекомендем всем!
Работать с Павел Иванов было очень приятно. Вежлив, адекватен, готов подробно объяснять все нюансы задания (а главное — прекрасно умеет это делать). Четкое, понятное ТЗ. Никаких задержек оплаты. Рассчитываю, что наше сотрудничество продолжится столь же успешно!