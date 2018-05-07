Размещение постов на 5 форумах (есть список)

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок218 просмотров
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Необходимо разместить тематический пост, длиной 400-500 символов, на форуме из списка. Все темы о спортивных уголках для детей.

Оплачиваются посты не удаленные в течении 3-х дней. 

Текст должен смотреться органично теме, и реалистично.

6 лет назад
dshevchuk
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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