Скачать 2 картинки с Shutterstock

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Здравствуйте! Надо скачать 2 картинки:

https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/golden-slot-machine-wins-jackpot-vector-579091162

https://www.shutterstock.com/image-vector/vector-infinite-round-tunnel-shining-flares-352036661

6 лет назад
vans86
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
sentaurea
Виктория 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Виктория справилась с задачей очень быстро. Приятный и адекватный исполнитель. Советую к сотрудничеству!
Все отлично, рекомендую.
dnepr_
Влад 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва(-1)
6 лет назад
$4
1 день
Человек сделал малую часть работы, вместо двух картинок скачал одну и то не в том формате. Взял деньги за всю работу заведомо не имея возможности выполнить работу полностью. Получив оплату стал игнорировать мои сообщения. Так что заслуженно считаю этого исполнителя сознательным обманщиком. Не советую с ним связываться.