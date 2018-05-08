Скачать 2 картинки с Shutterstock

Человек сделал малую часть работы, вместо двух картинок скачал одну и то не в том формате. Взял деньги за всю работу заведомо не имея возможности выполнить работу полностью. Получив оплату стал игнорировать мои сообщения. Так что заслуженно считаю этого исполнителя сознательным обманщиком. Не советую с ним связываться.