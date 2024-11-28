Оставить отзыв на Авито

$4
  1. Биржа фриланса
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Открыт3 заявки83 просмотра

Добрый день!

Необходимо написать личное сообщение через аккаунт на Авито.

1. Поинтересуйтесь услугой, указанной в объявлении (задайте вопрос, касающийся информации в объявлении).

2. После получения двух-трех ответов от менеджера попросите его контакт в WhatsApp, чтобы, якобы, продолжить общение там. Однако писать в WhatsApp не нужно.

3. Через два дня после этого вы оставляете отзыв на площадке Авито.

4. После того как ваш отзыв будет опубликован на Авито, вы получите деньги.

Важно: не оставляйте более трех отзывов с одного аккаунта.

WhatsAppАвитоНаписание отзывов
11 часов назад
Наталья
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