Размещение объявлений

$50
Наполнение сайтовЗавершен13 заявок239 просмотров
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Ищем усидчивого и ответственного человека для размещения объявлений.

Схема работы:

1. Найти доски объявлений.

2. Разместить наше объявление.

3. Сделать отчет (вставили ссылки в .txt)

Оплата: 5 руб/шт (после проверки отчета, т.е. по факту сделанной работы).

В день требуется сделать около 10 размещений.

Возможны постоянные заказы.

10 лет назад
roman_golubev
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
xeniaweb
Ксения 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$3
2 дня
Очень хорошо справилась с заданием. Усердный и ответственный исполнитель. Советую!
Хороший заказчик, с которым приятно и легко работать. Четко поставленная задача и своевременная оплата. Рекомендую.
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