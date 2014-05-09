Разместить объявления

Здравствуйте! Ищу помощника для ведения-наполнения сайта на MaxSite CMS, а именно требуется постер для публикации готовых текстов – форматирование готового текста + подготовка графического изображения (уникализировать). Загрузка предполагается постоянная. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно на сайте разместить текстовые объявления с картинками на русском языке на тему "Покупка, продажа готового бизнеса"
Объявления нужно собирать с различных источников, картинки должны быть без вотермарка.
Отчёт должен содержать ссылку на источник.
Оплата по факту или поэтапно.
Объём ~ 1000 объявлений
Цену и срок указывайте в проекте.
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