Регистрация сайта в каталогах

Здравствуйте! Ищу помощника для ведения-наполнения сайта на MaxSite CMS, а именно требуется постер для публикации готовых текстов – форматирование готового текста + подготовка графического изображения (уникализировать). Загрузка предполагается постоянная. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо следующее:
1. Собрать некоторое количество тематических каталогов (строительство, ремонт и тд) из ТОП Яндекса.
2. Зарегистрировать в данных каталогах сайт.
3. Оставить 2-3 положительных отзыва там, где это возможно.
В заявках оставляйте свои предложения по цене и срокам.
Оплата ЯД.
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