Регистрация сайта в каталогах

Наполнение сайтовЗавершен2 заявки123 просмотра
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Здравствуйте.

Необходимо следующее:

1. Собрать некоторое количество тематических каталогов (строительство, ремонт и тд) из ТОП Яндекса.

2. Зарегистрировать в данных каталогах сайт.

3. Оставить 2-3 положительных отзыва там, где это возможно.

В заявках оставляйте свои предложения по цене и срокам.

Оплата ЯД.

10 лет назад
zagent
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Free_developer
Андрей 
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$18
1 день
Оплаченное задание выполнено.
Четко сформулированная задача и легкость в общении.
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