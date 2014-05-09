Здравствуйте! Ищу помощника для ведения-наполнения сайта на MaxSite CMS, а именно требуется постер для публикации готовых текстов – форматирование готового текста + подготовка графического изображения (уникализировать). Загрузка предполагается постоянная. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти картинки Италии, Испании – интересные места, памятники архитектуры, природа, города, фестивали и праздники и т.д. и т.п.
Каждая картинка должна быть размером 2000*1000 px и сопровождаться комментарием, что на ней изображено – какая страна, какой регион, что за объект изображён на картинке и т.д.
Картинки нужно собирать пошагово – по списку провинций, кантонов, городов.
Картинки с вотермарком не допускаются.
ОТЧЁТ: каждой картинке нужно присвоить уникальный порядковый номер, под которым в ворде в табличке из 3 колонок будет указан номер картинки, источник и описание, если по одному объекту будет несколько фото, то размещать фото нужно группами, а нумерацию указывать так: 0001-1, 0001-2, 0001-3 и т.д.
ОБЪЁМ – не ограничен
Цену и срок указывайте в проекте.
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