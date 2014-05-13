Требуется постер (объявления на досках, форумы)

Нужно собрать контакты турфирм специализирующихся на Италии и в частности на Сардинии. Отчёт записать в таблицу excel содержащие следующую информацию: - название турфирмы* - факс (все номера) - стационарный телефон (все номера)* - мобильный телефон (все номера)* - email - сайт* - специализация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется постер.
Задача - размещать объявления на досках, сайтах, форумах.
Схема работы:
1. Копируете пост
2. Регистрируетесь на форуме/доске
3. Оставляете пост
Требования:
- наличие подобного опыта работы
- желателен аккаунт на SE (searchengines)
Работы много.
Оплата ежедневно, webmoney.
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