Размещение объявлений на досках объявлений

$50
Наполнение сайтовЗакрыт22 заявки269 просмотров
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Нужно занести на сайт объявления.

Каждый день нужно заносить по 60.

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Работа для усидчивого и внимательного человека.

Способного работать от 1 часа в день над нашим заданием.

Оплата за результат.

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Что нужно делать:

1. Зашли на страницу с готовыми статьями (мы предоставим) скопировали.

2. Зашли на доску объявлений и вставили и сохранили объявление.

3. Написали отчет (вставили ссылки)

Стоимость оплаты 4 рубля все 3 действия. В час 60 делать реально. (4 рубля каждое размещенное об.)

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Прошу писать в проект только тех кто реально сможет работать. И делать от 60 простых в день (это 1 час работы)

Нужно несколько исполнителей. Возможно дальнейшее сотрудничество в рамках подобных проектов.

Оплата за результат.

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10 лет назад
ddiimm565
Дмитрий 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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