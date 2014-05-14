Здравствуйте! Ищу помощника для ведения-наполнения сайта на MaxSite CMS, а именно требуется постер для публикации готовых текстов – форматирование готового текста + подготовка графического изображения (уникализировать). Загрузка предполагается постоянная. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнение сайта товарами. На данный момент необходимо добавить около 20 товаров. Информацию брать здесь: http://www.doorhan.ru
Добавлять сюда: http://vorotadvery.ru (вордпресс)
К примеру, товар 1: http://www.doorhan.ru/vorotnye-sistemy/garazhnye-vorota/seriya-yett-01/
Гаражные секционные ворота серии Yett 01 устанавливаются.... - это анонс
на саму страницу всю информацию из: "технич характеристики и размеры", "конструкция и тип подъема", "дизайн", "комплектация и аксессуары"
Что касается текстов - нужен рерайт
фото - можно без изменений или обрезать, чтобы подошли по размеру
Сколько это может стоить?
Потом потребуется добавить все остальные товары с этого сайта, сейчас пока штук 20
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