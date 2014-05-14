Наполнение сайта товарами. На данный момент необходимо добавить около 20 товаров. Информацию брать здесь: http://www.doorhan.ru

Добавлять сюда: http://vorotadvery.ru (вордпресс)

К примеру, товар 1: http://www.doorhan.ru/vorotnye-sistemy/garazhnye-vorota/seriya-yett-01/

Гаражные секционные ворота серии Yett 01 устанавливаются.... - это анонс

на саму страницу всю информацию из: "технич характеристики и размеры", "конструкция и тип подъема", "дизайн", "комплектация и аксессуары"

Что касается текстов - нужен рерайт

фото - можно без изменений или обрезать, чтобы подошли по размеру

Сколько это может стоить?

Потом потребуется добавить все остальные товары с этого сайта, сейчас пока штук 20