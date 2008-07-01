Требуется наполнение раздела кулинарного сайта кто имеет оригинальные материалы типа рецепты итд welcom!
Спарсить и рассортировать по темам видеоклипы
Необходимо спарсить и рассортировать видеоклипы по определенным тематикам. Сайт будет указан в приват.
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