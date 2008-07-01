Спарсить и рассортировать по темам видеоклипы

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки147 просмотров

Необходимо спарсить и рассортировать видеоклипы по определенным тематикам. Сайт будет указан в приват.

17 лет назад
vovansl
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
17 лет назад
$70
Ещё раз убедился в правильности выбора данного исполнителя! Задачу выполнил грамотно и очень качественно.
Оплата может задержаться, такая у человека специфика - нервничать не надо, всё ок, проверено ;)

Заявки фрилансеров

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
17 лет назад

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