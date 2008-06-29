Внести правки в контент на джумлу

Добрый день.

Есть готовый сайт на джумле. Нужно внести ряд правок в него (контент). Бюджет - 15-20 у.е. Но зато работы много и постоянная (контент, верстка и т.д.). Жду предложений в формате - опыт работы с joomla - бюджет - когда готовы приступать - icq.