Ввод данных - работа с базой клиентов

Имеется база данных клиентов. Кое-какие данные устарели, например сменился или прокис email адрес, или есть запрос от клиента не присылать больше новости.

Требуется сделать следущее:

1) Сначала обработать все запросы на UNSUBSCRIBE. Для этого надо найти клиента в базе данных (доступна через web) и отметить ему эту опцию. Добавить комментарий с объяснением причины. Одна такая операция занимает примерно 30 секунд.

2) Затем обработать оставшиеся запросы - где чётко сказано, что email address не работает - соответственно пометить для клиента эту же опцию, и добавить комментарий с объяснением причины. Одна операция занимает примерно 35 секунд.

Всего таких писем 5478. Некоторые клиенты УЖЕ отмечены, для них время обработки меньше. Работа должна быть сделана после только после подписания Non Disclosure Agreement.

Если сможете КАЧЕСТВЕННО сделать просьба указать стоимость работы за 1000 записей и примерный срок выполнения.

ВНИМАНИЕ: предпочтение кандидатам, имеющих опыт подобной работы и хорошие отзывы.