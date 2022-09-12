Паучек баннер 200 см высота 120 см ширина,

Нужно создать 3 креатива для компании которая занимается химчисткой мебели.

Мы накидали варианты, также приветствуется свой.

пример 1:

Ребёнок облизывает диван

И надпись: а твой диван чистый?

2 пример:

Прежде чем покупать новый диван - почисть старый!

пример 3:

Мой диван на столько грязный, что взял на меня уже 2 кредита. Почисть свой диван!

телефон/вотсап

+7706 427 97 05

инстаграм

@chistyulka.kz

сайт:

chistyulka.kz

3 и 7 чистка БЕСПЛАТНО!

Профессиональная дорогая безопасная химия

Немецкое и французское оборудование

Сертифицированные клинеры