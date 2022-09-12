Необходимо разработать визуализацию оформления входа в магазин с использованием композитных панелей и логотипа. Два варианта: простой с объемными буквами и более сложный с инкрустацией. Указаны размеры дверного проема и колонны для точности выполнения.
Дизайн банеров
Паучек баннер 200 см высота 120 см ширина,
Нужно создать 3 креатива для компании которая занимается химчисткой мебели.
Мы накидали варианты, также приветствуется свой.
пример 1:
Ребёнок облизывает диван
И надпись: а твой диван чистый?
2 пример:
Прежде чем покупать новый диван - почисть старый!
пример 3:
Мой диван на столько грязный, что взял на меня уже 2 кредита. Почисть свой диван!
телефон/вотсап
+7706 427 97 05
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Немецкое и французское оборудование
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