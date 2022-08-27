Требуется разработка 5 макетов наружной рекламы для репетиторского центра. Необходимо учитывать предоставленный пример и создать привлекательные дизайны для эффективного продвижения услуг центра.
Разработка макета
День добрый.требуется разработать макет рекламы для обклейки авто ,прошу писать тех кто уже имеет в этом опыт и дружит с картами российских банков для оплаты.примерный макет уже есть,надо лишь масштабировать под нужный автомобиль.спасибо
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