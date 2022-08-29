Необходимо разработать макет наружной рекламы для обклейки автомобиля. Имеется примерный макет, который нужно масштабировать под конкретный автомобиль. Требуется опыт в данной области и знание карт российских банков для оплаты.
Визуализация оформления входа в магазин
Здравствуйте!
Во вложении фото (серые двери, слева от оранжевой плитки), это вход в магазин, для которого нужно сделать визуализацию оформления этого входа.
Замеры:
- Дверной проём: 1800 х 2090 мм.
- Высота над дверным проёмом: 1600 мм.
- Колонна: ширина с лица 640 мм; ширина правого торца, со стороны двери: 370 мм.
1 вариант самый простой: композитные панели + логотип над входом в виде световых объёмных букв.
Лого можно взять здесь: https://disk.yandex.ru/d/eP8nERfK3hpK5g
2 вариант: обшивка композитными панелями, но слева колонна световая с двух сторон (с лица и внутри, со стороны дверей) + логотип не в форме объёмных световых букв, а инкрустация.
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