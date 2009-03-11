Дизайн баннера пивной точки на входе магазина

Нужна картинка шиномонтажного и балансировочного станков (2х2метра каждый) у кого есть пишите сразу с ценой. icq 421713668
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Баннер на входе магазина ширина - 1200мм, высота - 2100мм
Реклама торговой точки, занимающейся продажей живого пива в кегах на розлив
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