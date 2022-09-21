Изготовление Макета для баннера

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Необходимо изготовить макет для баннера размером 5 на 3 метра. Сделать максимально похоже с файлом из приложения. ШРИФТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ 1 В 1 . Так же необходимо убрать красную плашку из макета.

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