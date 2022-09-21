Разработка дизайна фасада здания

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт14 заявок389 просмотров

Ищу дизайнера/художника для разработки дизайна фасада здания

Срок выполнения проекта до 21.09.2022г.

Подробное техническое задание в прикрепленном файле.

3 года назад
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