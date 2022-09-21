Требуется разработка трех креативов для баннеров наружной рекламы компании, занимающейся химчисткой мебели. Идеи должны быть оригинальными и запоминающимися. Примеры: 'Ребёнок облизывает диван' с вопросом 'А твой диван чистый?' и другие креативы. Ожидаются свежие концепты, которые помогут привлечь клиентов.
Разработка дизайна фасада здания
Ищу дизайнера/художника для разработки дизайна фасада здания
Срок выполнения проекта до 21.09.2022г.
Подробное техническое задание в прикрепленном файле.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наружная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
- $15
Необходимо разработать визуализацию оформления входа в магазин с использованием композитных панелей и логотипа. Два варианта: простой с объемными буквами и более сложный с инкрустацией. Указаны размеры дверного проема и колонны для точности выполнения.Наружная реклама12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать макет наружной рекламы для обклейки автомобиля. Имеется примерный макет, который нужно масштабировать под конкретный автомобиль. Требуется опыт в данной области и знание карт российских банков для оплаты.Наружная реклама13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка 5 макетов наружной рекламы для репетиторского центра. Необходимо учитывать предоставленный пример и создать привлекательные дизайны для эффективного продвижения услуг центра.Наружная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка дизайна наружной рекламы для цветочного магазина. Основные требования: яркие, кислотные цвета, стильный шрифт, подсветка окон. Включить элементы, такие как 'Цветы Подарки' и 'Василёк', с акцентом на оригинальность и привлекательность. Презентуйте свои варианты, учитывая требования к макету.Наружная реклама19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать дизайн-макет для оклейки автомобиля в корпоративном стиле. Основное внимание уделить созданию уникального дизайна наружной рекламы. Необходимо учитывать особенности бренда и автомобильной поверхности.Наружная реклама12 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно створити дизайн рекламного спотикача для магазину мобільних аксесуарів, включаючи логотип та коротку інформацію про діяльність (продаж техніки, аксесуарів, ремонт). Очікується детальна проработка концепції и елементів дизайну.Наружная реклама16 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать продающее коммерческое предложение на IT-продукт для автошкол. Документ должен быть в формате PDF, содержать 2-3 страницы и освещать главные проблемы, с которыми сталкиваются автошколы при отсутствии сервисов. Основное внимание уделите преимуществам продукта и его решению этих проблем.Наружная реклама7 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо доработать макет визитки в формате AI, основываясь на примере из PSD. Проект включает адаптацию дизайна для наружной рекламы с учетом всех необходимых элементов.Наружная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад