Придумать 3 идеи для рекламы жилого комплекса и реализовать макеты для

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Придумать 3 идеи для рекламы жилого комплекса и реализовать макеты для наружной рекламы (баннер 3х6)

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! нужны креативные идеи

Посыл: Твой новый город уже готов (можно придумать свою идею)

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