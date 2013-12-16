Макет для наружной рекламы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт28 заявок244 просмотра

Добрый день!

Нам необходимо разработать фирменный макет для изготовления наружной рекламы (перфорированная пленка, 2х2,9 м). Компания занимается страхованием: все виды услуг КАСКО/ОСАГО/ВЗР/ИМУЩЕСТВО.

Логотип в "кривых" есть )

Нужен информативный, привлекающий внимание клиентов модуль!!! :)

Спасибо!

11 лет назад
GKNSB
Юлия 
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

lutik077
Елена 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Понравилось работать с Юлией. Четкое техническое задание, приятное и легкое общение, быстрая оплата. Рекомендую! )

Заявки фрилансеров

lutik077
Елена 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Макет плаката

    $50

    Требуется сделать макет Печать будет на пленке далее на пластик наносим размер 2 метра высота 2,40 м. ширина. в целом макет довольно простой, задача посередине сделать стрелку влево в ней разместить логотип ...

    Наружная реклама17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разместить 2 объявления на 50 досках

    $50

    Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры! Имеется необходимость размещения 2-х объявлений на 50 более менее известных досках в интернете, с возможностью ежедневного обновления для поднятия в поиске (т.к. специфика объявлений подразумевает большую конкуренцию и как следствие ...

    Наружная реклама3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн наклейки

    Необходим яркий, нетривиальный, дизайн наклейки (ФЕЙЕРВЕРКИ). Дизайн должен быть насыщенный, чтобы цеплялся глаз, так как будет клеиться на доски объяв, около подъездов. Форма круглая или прямоугольная.

    Наружная реклама9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наружная реклама

    $250

    Нужен дизайн банера автосервиса. Размеры 880*200 см Банер будет размещаться на стене автосервиса. На банере необходимо разместить логотип(в приложении) И четыре основные виды деятельности которыми мы занимаемся: Чип-тюнинг Диагностика ...

    Наружная реклама20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходима афиша (баннер) А3

    Необходимо сделать афишу (баннер) А3 в стиле сайта http://test.casanova-spa.ru/ с рекламой открытие салона. В приложении примерный внешний вид, как это должно выглядеть. В заявке укажите, пожалуйста, примерную цену

    Наружная реклама24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад