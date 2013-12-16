Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры! Имеется необходимость размещения 2-х объявлений на 50 более менее известных досках в интернете, с возможностью ежедневного обновления для поднятия в поиске (т.к. специфика объявлений подразумевает большую конкуренцию и как следствие ...
Макет плаката
Требуется сделать макет Печать будет на пленке далее на пластик наносим размер 2 метра высота 2,40 м. ширина.
в целом макет довольно простой, задача посередине сделать стрелку влево в ней разместить логотип и надпись выше над стрелкой и ниже по 2 фотки, как в примере. стрелка влево должна ориентировать людей завернуть за угол, вешаться будет на стену фото.jpg
Заявки фрилансеров
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