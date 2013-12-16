Макет плаката

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт17 заявок241 просмотр

Требуется сделать макет Печать будет на пленке далее на пластик наносим размер 2 метра высота 2,40 м. ширина.

в целом макет довольно простой, задача посередине сделать стрелку влево в ней разместить логотип и надпись выше над стрелкой и ниже по 2 фотки, как в примере. стрелка влево должна ориентировать людей завернуть за угол, вешаться будет на стену фото.jpg

11 лет назад
alexwind177
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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