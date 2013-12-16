Макет плаката

Требуется сделать макет Печать будет на пленке далее на пластик наносим размер 2 метра высота 2,40 м. ширина.

в целом макет довольно простой, задача посередине сделать стрелку влево в ней разместить логотип и надпись выше над стрелкой и ниже по 2 фотки, как в примере. стрелка влево должна ориентировать людей завернуть за угол, вешаться будет на стену фото.jpg