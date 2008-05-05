Макет перетяжки для широкоформатной печати

Создать иммитацию портала павильона, длинной 8м. с сохранением пропорций.

Полоса без герба не должна быть больше 1,2м в высоту

Цвет фона синий типа "метро"

Цвет букв желтый

Шрифт подобрать так, что бы читалось легко с расстояния 50м от глаз человека.

Размер букв должен быть не менее 50см в высоту, а хорошо бы 70 см.

Герб или заменить парфеноновским треугольником выдержав пропорции и стиль или предложить что-нибудь интересное.

Результат нужен к обеду сегодня до 14:00, можно раньше.

Для создания использовать пакет Corel Draw 11, для предварительного просмотра jpg.