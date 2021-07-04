Михаил, великолепный, и ответственный исполнитель, если важно качество и стоимость, смело обращайтесь. Несмотря на малое количество отзывов и небольшой срок в системе, к работе подошел не формально, с максимальной отдачей и довольно сжатые сроки. Я прям приятно удивлен. Рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!