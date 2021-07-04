Необходимо разработать визуализацию рекламной вывески для фасада здания школы пилотов. Учитывать окна и отверстия. Дизайн должен быть современным и привлекательным, возможно использование графики и стоковых фотографий. Важно разместить контактные данные в видном месте. Ожидается креативный подход без старомодных элементов.
Макет вывески меню для кофейни кофе с собой
Есть наименования, объемы и цены , есть макет как нравится, размеры 70х50 с полями под обрез(3 листа)… с вас все разместить и украсить
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