Макет вывески меню для кофейни кофе с собой

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен21 заявка587 просмотров

Есть наименования, объемы и цены , есть макет как нравится,  размеры 70х50 с полями под обрез(3 листа)… с вас все разместить и украсить

4 года назад
47002
Рома 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MayG1i
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$10
3 дня
Михаил, великолепный, и ответственный исполнитель, если важно качество и стоимость, смело обращайтесь. Несмотря на малое количество отзывов и небольшой срок в системе, к работе подошел не формально, с максимальной отдачей и довольно сжатые сроки. Я прям приятно удивлен. Рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Роман очень приятный заказчик, все по делу, всегда на связи, а это огромный плюс в нашем деле. Работать с таким легко и приятно. Рекомендую однозначно!

Заявки фрилансеров

Роман
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Николай
 
61 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Алиса
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
32 отзыва
4 года назад
Милена
 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
106 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Мирослав
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александра
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Людмила
 
33 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 отзывов
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 часов назад
158 отзывов
4 года назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
60 отзывов
4 года назад
Назар
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
39 отзывов(-1)
4 года назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
26 отзывов
4 года назад
Сергей
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
21 час назад
145 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
88 отзывов(-1)
4 года назад
Ірина
 
56 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
2 отзыва
4 года назад
Алена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
4 дня назад
113 отзывов
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
MayG1i
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Павел
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
66 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн рекламной вывески для фасада здания Задание дополнено!

    Необходимо разработать визуализацию рекламной вывески для фасада здания школы пилотов. Учитывать окна и отверстия. Дизайн должен быть современным и привлекательным, возможно использование графики и стоковых фотографий. Важно разместить контактные данные в видном месте. Ожидается креативный подход без старомодных элементов.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн постеров для торговой точки

    Требуется подготовить дизайн постеров для наружной рекламы на 3 стеклянные поверхности торговой точки размером 975x1150. Логотип имеется. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.

    Наружная реклама36 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка 6-8 рекламных плакатов

    Требуется разработка 6-8 рекламных плакатов для университета, включая 2 макета на таргет, 2 сити-плаката и 4 листовки. Используйте логотип и фирменный узор. Дизайн должен быть привлекательным и соответствовать теме проекта. Дедлайн - 21 июня. Более детальное ТЗ предоставлю после просмотра работ.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка макета для неоновой вывески в Corel Draw

    Необходима разработка макета для неоновой вывески в Corel Draw. Требуется опыт работы с неоновыми материалами, включая знание кратности реза, эластичности и выборки. Убедитесь, что макет соответствует требованиям для наружной рекламы.

    Наружная реклама10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать макет поста и сториз для рекламы, нашего сервиса:

    Требуется разработать макет поста и сториз для рекламы наружного сервиса. Рассматривается сотрудничество на постоянной основе. Оплата за макеты составляет 15$. Пожалуйста, предоставьте портфолио.

    Наружная реклама34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Объявление или Реклама Курсов

    Требуется разработать наружное объявление для курсов английского языка, которое будет размещено в спорт-клубе. Формат объявления - A4 или A5. Необходима привлекательная и информативная подача для привлечения клиентов.

    Наружная реклама23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать макет ролл-аппа

    Необходимо создать макет ролл-аппа для наружной рекламы с размерами 80х200 и 85х200 см. Дизайн должен быть 3D, чтобы привлечь внимание посетителей в бизнес-центре. Текст возьмите из прикрепленного файла. Приложены примеры 3D изображений и логотип. Рассмотрим возможность постоянного сотрудничества при успешной работе.

    Наружная реклама9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать баннер для островка мгновенной фотопечати

    $7

    Требуется создать баннер для точки продаж фотомагнитов в летнем парке на картинге. Баннер должен состоять из верхней части с надписью 'Ваши фото здесь' и нижней с надписью 'Моментальная фотопечать'. Оформление, шрифты и фон на ваше усмотрение, главное — крупные надписи.

    Наружная реклама7 заявок
    Закрыт
    4 года назад