Цветочный Магазин.

Вывеска Цветы и подарки, шрифтом как Роза Плаза на фото, над козырьком в стиле ручки Паркер -Василек-фото приложила -

На модуле просто цветочек или цветы 24

Должно быть ярко-буквы цветы и подарки светящиеся -они точно должны быть не белые, варианты Сиреневого, фиолетового, розового, нужно скомпоновать красиво

Фото приложенные -это скучно, нам не подходит -просто примерное расположение надписей не более. Фото с роза Плаза -это то что было.