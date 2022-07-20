Наружная реклама дизаин проект

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Цветочный Магазин. 

Вывеска Цветы и подарки, шрифтом как Роза Плаза на фото, над козырьком в стиле ручки Паркер  -Василек-фото приложила -

На модуле просто цветочек или цветы 24

Должно быть ярко-буквы цветы и подарки светящиеся -они точно должны быть не белые, варианты Сиреневого, фиолетового, розового, нужно скомпоновать красиво 

Фото приложенные -это скучно, нам не подходит -просто примерное расположение надписей не более. Фото с роза Плаза -это то что было. 

3 года назад
guest_1661175404956
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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