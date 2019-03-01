Нужно спроектировать остановочный павильон в виде кареты

Супермаркет -формат магазина «у дома» с необычным ассортиментом крафтовых товаров, а также алкоголя. Супермаркет находится в непосредственной близости к парку . Режим работы с 8.00-22.00 [b]ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ - частные лица-розница[/b] ...
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Карета размером 6м /4 м
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